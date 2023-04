“Waterfront” di Ponente, oggi presentazione del 2° progetto

“Siamo nella fase del progetto definitivo – spiega il sindaco Matteo Gozzoli -. Ora c’è da ascoltare le associazioni di categoria che già avevano sostenuto e sottoscritto il bando della Regione quando si è trattato di porre le basi per questo grande intervento di riqualificazione che abbiamo in atto. Servirà a supportare una conferenza di servizi per arrivare a un progetto esecutivo, con il coinvolgimento degli altri enti interessati all’opera: il Consorzio di Bonifica per quanto riguarda la sistemazione del canale Tagliata sulla spiaggia, la Soprintendenza per la zona a mare e ancora la Capitaneria di porto e il Demanio, la Regione Emilia Romagna per il piano di intervento”.

Il sindaco si spinge poi a fare previsioni sui tempi. “Tutto quanto descritto si prevede di farlo entro l’estate, per poi arrivare in autunno alla gara d’appalto che il Comune indirà. E quindi partire a inizio 2024 con il cantiere. Da ricordare poi che in fase di appalto e lavori ci si dovrà anche preoccupare di rispettare il protocollo di intesa siglato con i sindacati sulla tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme alle quali le imprese sono tenute ad assicurare l’applicazione”.