Domenica la corsa giovanile “Sulle Strade di Marco Pantani”

Si chiama ‘Sulle Strade di Marco Pantani’ la nuova gara ciclistica per i giovani delle categorie Elite e Under 23 in programma domenica prossima sulle strade e le salite dove il Pirata si allenava preparando i grandi giri.

Il tracciato partirà dalla sua città natale – Cesenatico – e si snoderà lungo le colline romagnole fino al Carpegna, nelle Marche, la salita simbolo dei suoi storici allenamenti.

La gara – che si svolge con il sostegno delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna e con il patrocinio dei Comuni di Cesenatico e di Carpegna – è stata presentata ieri in Carpegna in provincia di Pesaro-Urbino, all’Auditorium comunale, nella stessa giornata in cui al Monte Carpegna si è svolta anche la cerimonia di intitolazione del Passo Pantani. Alla presentazione della gara hanno partecipato il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il consigliere regionale della Regione Marche Giacomo Rossi, il presidente del comitato organizzatore Gabriele Menghini, il direttore di ExtraGiro Marco Selleri, la famiglia Pantani e numerosi volti noti del ciclismo tra i quali Ivan Basso in video-collegamento, Roberto Conti e Marcello Siboni.