Ha inaugurato in piazza Comandini “L’Antico Girarrosto”

Ha inaugurato ieri, in piazza Comandini (nei locali che hanno ospitato per tanti anni ‘La Tratta’), il nuovo ristorante “L’Antico Girarrosto”. Ad aprirlo Massimo Linguanti, storico titolare dell’Osteria ‘Da Massimo’ in viale Della Repubblica, di recente insignito con il ‘Certificato di eccellenza per l’alta professionalità nel campo della ristorazione’ istituito dal Nip.