Sistemazione provvisoria per i pompieri volontari

Per garantire l’operatività ai volontari dell’associazione Radio soccorso Cesenatico, il Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì-Cesena e l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna hanno individuato una soluzione temporanea, in modo da consentire l’utilizzo delle attrezzature di supporto in caso di emergenze e la continuazione delle attività di Protezione civile a favore della collettività.