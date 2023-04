Concessioni, “Tsunami burocratico (e non solo)”

“Nella nostra regione abbiamo numericamente pochi Comuni interessati dalla problematica, ma – per numero di concessioni e relativa rilevanza economica delle stesse – siamo fra i maggiormente esposti nel Paese” scrivono.

“Riteniamo necessario lavorare per trovare un possibile bilanciamento fra l’interesse pubblico alla corretta azione amministrativa, da un lato, e quello alla considerazione delle posizioni, fra loro variegate, in cui si trovano gli operatori, economici e non, del settore, dall’altro – proseguono – I nostri Comuni, al riguardo, hanno necessità di conoscere per tempo come devono e possono comportarsi, in che modo – ove debbano procedere con l’indizione delle procedure ad evidenza pubblica – farlo, con quali limiti e secondo quali criteri di valutazione delle proposte”.