Lucrezia Zambon, da Los Angeles a “Boomer”

Già a 7 anni, quando si alzava sulle punte o canticchiava nel microfono, Lucrezia Zambon – performer riccionese di puro talento – sembrava la classica “bimba prodigio”, una delle tante “predestinate” del palcoscenico: “Mi sono formata artisticamente all’Accademia di Danza e Musica di Riccione, nella mia città – dice – e ho avuto la fortuna di avere insegnanti molto bravi che mi hanno trasmesso l’amore per la danza. Penso a Natasha Freeston, ad Elena Ronchetti ma anche al maestro Gino Landi. Fin da piccola ho studiato musical, canto e recitazione poi, a 16 anni, ho lavorato come ballerina nel parco Aquafan di Riccione e successivamente anche ad Oltremare sotto la direzione artistica di Elena Ronchetti. Nel 2013, sono partita per Los Angeles, dove per due mesi ho studiato in diverse scuole prestigiose, tra cui la Millennium Dance Complex”.