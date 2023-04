Nuova isola ecologica al Porto

L’isola ecologia

La nuova isola ecologia permetterà una corretta gestione e raccolta del rifiuto e concilierà l’esigenza di essere un punto di attrattiva e valorizzazione del territorio e delle peculiarità proprie delle aree portuali. Nella progettazione dell’isola-oasi ecologica sono stati tenuti in particolare riguardo gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale delle opere e alla facilità gestionale del sistema, nonché alla promozione di sistemi di comunicazione ed incentivazione delle attività di raccolta dei “rifiuti del mare”. Si è pensato di installare due box, apribili sui lati lunghi, che racchiudono i cassonetti, mentre al centro, tra i due box, trova posto l’area verde contenente la vegetazione. I box, realizzati con pannelli di policarbonato coibentato, rivestito sui tre lati fissi con lamiera di ferro zincata, hanno la funzione di contenere e nascondere i contenitori per i rifiuti; la “pelle” esterna sarà differenziata: sulle aperture scorrevoli si potranno applicare pannelli di alluminio serigrafati con grafica di comunicazione, mirata all’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e la salvaguardia del mare; L’area di progetto ha le dimensioni di 5 x 7 metri con il lato lungo parallelo alla strada, i lati corti accessibili ed il lato lungo opposto alla strada adiacente ad una recinzione privata; l’area in un passato recente ha ospitato un’isola ecologica interrata, con serbatoio sotterraneo e con un punto di caricamento in superficie: tale manufatto oggi non è più in funzione ed è previsto il suo smantellamento per fare posto alla nuova Isola Ecologica. La scelta dei materiali è stata fatta in funzione delle caratteristiche ambientali del contesto in cui si collocano le strutture. L’area avrà una funzione paesaggistica ed ecologica con grande utilizzo di essenze profumate e fioritura scalare per determinare un’efficace mitigazione olfattiva durante tutto l’anno. I pannelli posti sulle ante scorrevoli del modulo tecnico, oltre ad informare gli operatori ed i cittadini, avranno una funzione di educazione ambientale mirata al coinvolgimento ed alla consapevolezza della necessità di un approccio ecologico per la salvaguardia del nostro mare. Il modulo che costituisce l’isola ecologica è stato studiato in modo tale da permettere una elevata facilità di fruizione da parte degli utenti, pescatori e operatori della raccolta dei rifiuti; a tal proposito la struttura è pensata con aperture ad ante scorrevoli per facilitare sia la fase di conferimento del rifiuto che lo scarico dello stesso da parte del gestore della raccolta.