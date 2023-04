Sabato al “Rebel” di Cesenatico il party di primavera

Confidando in un meteo più in linea con la primavera, sul lungomare di Cesenatico, è in programma un party serale a base di musica e divertimento, l’occasione ideale per celebrare la riapertura del locale dopo la sosta invernale.

Al civico 97/B di viale Carducci, in un’atmosfera lounge, il sottofondo musicale sarà curato dal Dj Toffolomuzik.

Dopo il radicale restyling dello scorso anno, il “Rebel Drink Bar” – con il suo riconoscibile outfit tra l’industriale e il vintage – è ormai diventato un punto di riferimento sul lungomare di Cesenatico.

Aperto in orario serale – dall’aperitivo all’after dinner fino al pre-disco – il “Rebel” ha tra i suoi “plus” una ricca selezione di birre artigianali ed un menù con tanti cocktail ricercati.