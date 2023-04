“A 23 anni apro un centro per l’epilazione permanente”

Al timone della nuova avventura imprenditoriale c’è un 23enne studente universitario cesenate – Luca Venturi – che, dopo un’accurata analisi del mercato, ha individuato nell’epilazione permanente il segmento più interessante su cui investire: “Mi sono iscritto a giurisprudenza soprattutto per assimilare le basi del diritto commerciale – spiega Luca – poiché il mio obiettivo è sempre stato quello di fare l’imprenditore come mio babbo. Appena ho avuto l’opportunità di aprire una mia attività, mi sono subito orientato verso la cura della persona che, negli ultimi anni, è diventato un settore trainante dell’economia. Questa generazione e quelle che verranno, infatti, sono sempre più attratte dal fattore estetico e la spesa media per beauty-routine e servizi estetici, anche nel nostro territorio, sta continuando a crescere in maniera esponenziale. Inoltre, a differenza di altre attività, l’epilazione laser non dovrà mai fare i conti con la concorrenza di un’e-commerce, un aspetto che oggi in prospettiva è sempre più importante”.