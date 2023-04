Dance Dream, al “Bogart” di Cesena due musical in uno

Ma la grande novità di quest’anno è che, per la prima volta, anche i piccoli allievi della Dance Dream (7-13 anni) saranno in scena nelle stesse date, con il musical “Il Mago di Oz”. Saprà la giovane Dorothy tornare a casa? Nel suo viaggio incontrerà tanti amici, ma solo lei potrà trovare la strada di casa. Uno spettacolo con scenografie e canzoni dal vivo, un’esplosione di felicità per tutta la famiglia.

Sia per gli allievi più esperti che per i più piccini, dunque, arriva alla sintesi il lavoro di un intero anno accademico coordinato da Federica Esposito, insieme a tutto lo Staff degli insegnati: da Ilaria Esposto a Nico Buratta, da Christian Ginepro a Chiara Sirri e Simone Polacchi. Tutto lo show, come tradizione impone, è “fatto in casa”, così come le decine di costumi realizzati da Cristina Teodorani.