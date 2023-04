Il Comune: “I conti di Cesenatico sono in buona salute”

Il rendiconto 2022 di Cesenatico, che andrà in Consiglio Comunale il prossimo 28 aprile, si presenta in buona salute e consentirà di utilizzare circa 2.3 milioni di euro – fra investimenti e spesa corrente – per il bilancio 2023.

“Il risultato d’amministrazione complessivo – riferisce il Comune in una nota – chiude con un risultato positivo di 1.027.519,14 euro: un tesoretto che verrà impiegato nella gestione corrente per adeguare i capitoli di spesa di Sport/Turismo e Cultura e soprattutto per mettere in sicurezza il bilancio 2023 attraverso l’eliminazione della quota di oneri di urbanizzazione attualmente appostata nella parte corrente per 700.000 euro. All’interno della gestione corrente una particolare attenzione è stata impiegata nel considerare le partite di crediti vantati dal Comune e non più recuperabili (soprattutto Imu da fallimenti), con eliminazione di diverse partite e con aggiornamento del fondo crediti dubbia esigibilità”.