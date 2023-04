L’estate della Proloco del Monte. Ecco gli eventi

Ecco il programma in anteprima

Ogni sabato estivo da giugno a metà settembre sarà presente il Mercatino dei Creativi in centro storico

Sabato 3 giugno (oltre al mercatino dei creativi) nella piazza delle conserve ci sarà uno spettacolo molto suggestivo guidato da Alfonso Cuccurullo con una lettura molto particolare unita a delle immagini di ombre proiettate e legato alle attività di Cartamarea.

Sabato 17 giugno “Birra & Salsiccia – Country Festival” in Via Baldini, angolo cappuccini dalle ore 18 alle 00:00 circa. La Proloco ha pensato a una serata a tema country con gara per mangiatori (alle ore 21:30 circa). Il tutto inserito in una cornice con esibizione/spettacolo country con balli di gruppo, carshow e dune buggy.