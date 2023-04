Il tour italiano della cantante Sharón Clark fa tappa a Cesenatico

Al Noi Lounge Music Club un’altra grande ospite internazionale,

in scena giovedì 27 aprile insieme al trio di Daniele Gorgone

Cesenatico (FC) – Prosegue a vele spiegate la prima edizione della rassegna “Segafredo Jazz”, il nuovo palinsesto di concerti marchiato Segafredo Zanetti e realizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Agogica Aps e con il Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Per il settimo concerto in cartellone, i direttori artistici Fabio Nobile e Alessandro Fariselli giocano uno dei loro assi nella manica con una special guest internazionale: a fare tappa a Cesenatico sarà infatti la cantante statunitense Sharón Clark, che è pronta a far emozionare il pubblico romagnolo con il suo vibrato sensuale e la sua tonalità incomparabile. In virtù di qualità vocali che l’hanno consacrata nel novero dei cantanti “benedetti” per il dono di un timbro senza eguali, l’artista sfoggerà un repertorio composto di standard jazz e di alcune perle di Burt Bacharach, Ethel Ennis e Nat King Cole, in uno show carico di swing e di accattivanti armonie. Ad accompagnare la star americana nel suo tour italiano è il trio capitanato dal pianista Daniele Gorgone, del quale fanno parte Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. L’appuntamento è per giovedì 27 aprile (ore 21.30) al Noi Lounge Music Club di Cesenatico.