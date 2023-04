Pineta Disco, accordo tra nuovi gestori e proprietario dei muri

Lo stallo, andato avanti per alcune settimane dopo la convalida dello sfratto della precedente gestione (Hdp22 srl) per via di 142 mila euro di affitti non pagati, si è risolto con un accordo raggiunto venerdì sera con la proprietà dell’edificio.

E così sarà una società legata allo stilista fiorentino Roberto Cavalli a subentrare nella gestione della celebre discoteca Pineta di Milano Marittima.