Premio per una mamma di Cesenatico

La giuria, composta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, dagli Chef Alberto d’Alessandro, Davide Cavallini e Vincenzo De Giorgio, dal giornalista e scrittore Davide Buratti, dal dottor Silvano Morini, dal professor Fabrizio Oliva e dall’autore Rai Roberto Vecchi, ha assegnato il cappello ed il grembiule da chef, nonché il trofeo e la fascia con il titolo di “Miss Mamma CHEF 2023” a Linda Lodesani, 32 anni, coordinatrice infermieristica, di Abano Terme (PD), “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”, che ha proposto una rivisitazione della “Pinsa Veneta”.

2° posto per Claudia Sangiorgi, 69 anni, insegnante, di Marina Romea (RA), “Pre Finalista Miss Mamma Italina Evergreen 2022”, che ha proposto il “Dolce di San Michele Arcangelo”, un dolce della tradizione ravennate.

3° posto Franca Pulvirenti, 62 anni, modellista, di Cesena, “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica 2022”, con il “Buccellato Siciliano”.

4° Classificata Barbara Pellizzari 54 anni, broker di assicurazione, di Dueville (VI), “Miss Mamma Italiana Gold 2022”, con la “Shiffon Cake arancia e cioccolato”.

5° Classificata Fabrizia Falà 34 anni, studentessa, di Roseto degli Abruzzi (TE), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2023”, con i “Bocconotti”.

6° Classificata Alessandra Radice 69 anni, casalinga, di Cesenatico (FC) “Miss Mamma Nonna Sprint 2022”, con la “Torta Tartufina”.

Premio Speciale “Città di Cesena” a Ginetta Carrubba 60 anni, insegnante, di Osimo (AN) “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2022”, con la “Torta panna e cioccolato a tema la Sirenetta”.

Premio Speciale “Tradizioni Italiane” ad Elena Tassinari 54 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (FC) “Miss Mamma Italiana Gold Damigella d’Onore 2022”, con le “Pesche Romagnole”.

Premio Speciale “Sapori Italiani” ad Elena Cerchiaro 52 anni, casalinga, di Noventa Padovana (PD) “Miss Mamma Italiana Gold 2022”, con la “Torta alle Fragole”.

Premio Speciale “Sapori dal Mondo” Patrizia Modena 62 anni, casalinga, di Conselve (PD) “Miss Mamma in Poesia 2020”, con la “Cheese Cake alle Fragole”.

Premio Speciale “Saperi e Sapori” Diana Scuccimarra 56 anni, agente immobiliare, di Prato “Pre Finalista Miss Mamma Italiana evergreen 2023” con la “Pink Rose Cake”.

Premio Speciale “Radio ICN New York” Hope Polanco 45 anni, imprenditrice, di Como “Miss Nonna Glamour 2019” con il “Dolce di Cocco”.

Intanto, proseguono in tutta Italia, le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana 2023”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.