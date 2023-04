Un imprenditore di Cesenatico ingaggia Selen come testimonial

E le richieste sono subito arrivate numerose, tanto che Luce nei giorni scorsi ha firmato il suo primo contratto da influencer con la sede cesenate dell’Istituto Giglio, centro di riferimento in Romagna per il benessere dei capelli. A volerla è stato Alessandro Cappelletti, imprenditore di Cesenatico, già attivo in diversi settori: “Sono anni che mi occupo di tricologia avanzata – spiega Luce – e, dopo aver conosciuto Alessandro Cappelletti, a cui mi ero rivolta per un check sulla mia cute, mi sono subito resa conto che assieme avremmo potuto creare qualcosa di interessante. Parlando con lui ho subito trovato il feeling che ricerco sempre in un progetto, per questo ho accettato di buon grado la proposta del Giglio, diventando per un anno brand-ambassador di questo prestigioso marchio”.