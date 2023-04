I “Samurai” arrivano a Cesenatico

Pucci terrà una vera e propria lectio magistralis per far capire cosa è l’arte marziale, come nasce e si sviluppa, attraverso le forme, e mostrerà il movimento ed i motivi per i quali un samurai deve avere un bagaglio di esperienze così vasto. In particolare, il talk verterà sul Bujutsu, una arte marziale che comprende vari stili e che, assieme, compongono l’arte Samurai.

Alla base di questo stile di vita c’è una pubblicazione di quattro secoli fa: “Il libro dei cinque anelli” di Miyamoto Musaschi scritto nel 1645, che non a caso viene letto e seguito anche dai più importanti top manager del mondo.