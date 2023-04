La Romagna si veste di rosa: sale l’attesa per il Giro d’Italia

La tappa di Cesena sarà anche uno snodo importantissimo per l’andamento della corsa: la cronometro individuale, infatti, è destinata a ridisegnare la classifica, dopo le prime salite impegnative. “Si tratta di un percorso per specialisti – dice il direttore del Giro Mauro Vegni, commentando la tappa – per cronoman puri, senza salite, con poche curve e pochi passaggi cittadini”. Lecito aspettarsi fra i favoriti Filippo Ganna, che probabilmente si contenderà la vittoria di tappa con i due principali favoriti per la maglia rosa, lo sloveno Primoz Roglic e il belga Remco Evenepoel che tenterà l’impresa di vincere il Giro con la maglia di campione del mondo: l’ultimo a riuscirsi fu Saronni quarant’anni fa.

A fianco alla corsa torna il ‘Giro E’, iniziativa promozionale che ricalca il percorso finale delle tappe percorsi con la bici elettrica e che vedrà al via molti ex professionisti, fra i quali il presidente dell’Apt regionale Davide Cassani. “Sarà come al solito una grande occasione per promuovere il territorio – dice Cassani – per potenziare ancora il nostro turismo che per quest’anno è già partito con il piede giusto: se le premesse saranno confermare sarà un anno record”.