Martina Selva: “Dopo San Siro sogno un grande show”

Protagonista di diversi video-clip per gruppi e cantanti emergenti e spot pubblicitari (tra cui Paolo Cevoli), Martina – nota nello showbiz per la sua ipnotizzante presenza scenica – non è un’autodidatta, ma una giovane artista che, dopo l’era del Covid, ha cominciato a curare con grande scrupolo la sua formazione: “Come scuola – spiega – mi appoggio alla Dance Studio di Rimini ma, due volte al mese, partecipo a diversi stage formativi a Milano e a Roma, dove ho fatto anche un corso sotto la direzione di Rocco Greco”. Tanto studio per arrivare dove? “Il più in alto possibile – replica sorridendo – a parte gli scherzi, vorrei mettere a frutto la tecnica affinata in questi anni per dedicarmi più agli show che alle serate disco. Il mio sogno è lavorare nei corpi di ballo dei concerti o per programmi televisivi, anche se mantengo i piedi per terra e so che la gavetta non sarà facile né corta”.