Selen, lectio magistralis sull’amore tantrico

“Il Tantra – spiega Selen – ha la capacità di far emergere tutte le motivazioni psicologiche che sono alla base di un rapporto, ma anche tutti i problemi che possono esserci in una coppia. Se è vero che l’onesta presa di coscienza del nostro rapporto di coppia è la sola strada per risolvere i nostri eventuali problemi, è altrettanto vero che si deve saper scegliere il momento adatto a noi, quello in cui si è entrambi realmente pronti a guardare in faccia la relazione e ad affrontare ciò che in essa non funziona”.