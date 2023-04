Vuoi diventare un allevatore di lumache?

Per avere l’eccellenza dell’elicicoltura – oltre alla salubrità dell’acqua e alla selezione del terreno – il punto più importante è la scelta dei riproduttori, ovvero quelle chiocciole che, accoppiandosi dalle 6 alle 8 volte all’anno, daranno l’imprinting genetico a tutto l’allevamento. Nel caso di Demetra – dopo un’accurata selezione (in natura esistono tantissime specie di chiocciole) – si è deciso di puntare sulla Helix Aspersa Muller, una specie molto resistente con una pezzatura piuttosto piccola (dai 6 ai 12 grammi) ma, soprattutto, in grado di produrre in assoluto la migliore bava di lumaca al mondo per uso cosmetico e farmacologico.

Per partecipare all’Helix Day di sabato 29 aprile (dalle 8.30 alle 12.30) le iscrizioni si aprono oggi. Per partecipare basta chiamare il numero 391 7528483 (solo WhatsApp). Il costo è di 20 euro.