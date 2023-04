Emilia Romagna, nel 2022 Pil a +3,8% ma nel 2023…

L’Emilia-Romagna chiuderà il 2022 con un incremento del Pil del 3,8 per cento, trainato dalle costruzioni.

Ma la crescita dovrebbe bruscamente rallentare nel 2023 (+0,8 per cento), sotto l’effetto congiunto della spinta dell’inflazione, della riduzione del reddito reale, in particolare, dei salari reali, e della stretta monetaria in corso.

Il rallentamento sarà però meno sensibile rispetto a quanto precedentemente previsto. In netto calo anche la disoccupazione.

E’ la stima elaborata da Unioncamere Emilia-Romagna sulla base dei dati di Prometeia.

Gli ostacoli evidenziati sono l’aumento dei tassi di interesse, la restrizione monetaria, l’irrigidimento delle condizioni del credito, una maggiore incertezza sui mercati finanziari e la diminuzione dei salari reali per effetto di un’inflazione da offerta.

Lo scorso anno in Italia l’aumento del Pil è stato del 3,7 per cento e il deciso rallentamento prospettato ridurrà la crescita nel 2023 allo 0,7 per cento.