Matrimonio, Russia e Ucraina si incontrano a Cesenatico

Ieri, giovedì si è celebrato il matrimonio dell’anno. Sicuramente per Massimo Malpezzi del noto ristorante Titon e per Yuliya Katrulina. La sala del consiglio comunale ha celebrato un rito sobrio e intriso di gioia anche perché in quella fetta di sala, tra i banchi di giunta e opposizione di 3 metri per due, senza proclami, si è dimostrato che l’amore e l’amicizia non hanno confini.