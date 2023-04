A Cesenatico torna la gara di metal-detector

Tante le novità di questa edizione: nella quota di iscrizione di 25 euro, infatti, è incluso un wellcome-pack il cui valore sfiora i 100 euro. Al suo interno due sacche, una t-shirt Detector Shop, un cappellino Garrett Apex, una pala “All Black XT” ed un buono sconto da utilizzare sul sito www.detectorshop.it.

“E’ un evento che ogni primavera richiama a Cesenatico tantissimi appassionati – spiegano i soci di Securitaly Roberto Terranova e Stefano Della Chiesa – del resto, l’hobby dei metal-detector anche in Italia annovera sempre più praticanti. Siamo partiti nove anni fa quasi per gioco, oggi invece l’evento è diventato, nel suo genere, uno dei più importanti a livello europeo”.

Confermata la formula degli anni passati. I partecipanti, con qualsiasi marca o modello di metal detector, si ispireranno alle avventure dei protagonisti di “Diggers” (Cercatori d’oro), il celebre reality televisivo in onda su National Geographic. E proprio dagli Stati Uniti, per la precisione dal Texas, è attesa una delegazione di Garrett, la più prestigiosa azienda del mercato mondiale dei metal-detector.

La gara cesenaticense si svolgerà come detto sulla spiaggia libera davanti al grattacielo, in un “campo gara” di circa 3500 mq. Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità). I gettoni sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara.

La gara sarà suddivisa in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e una gara finale in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30.

Alla gara possono partecipare tutti i cercatori a prescindere dal livello di esperienza o dal modello di metal detector posseduto. E per chi vuole cimentarsi per la prima volta in questa disciplina e non possiede la necessaria strumentazione, il metal detector verrà fornito direttamente dagli organizzatori.

Inoltre, ai margini del campo di gara, è presente una vasta area bambini dove anche i più piccoli potranno cimentarsi nella ricerca con metal detector, seguiti dallo staff di Detectorshop.

Con il “Garrett Contest” tornano anche le “detectorine”, le conturbanti bellezze che animeranno la sesta edizione della manifestazione. Quest’anno, per ravvivare la kermesse e proporre al pubblico uno show ancora più accattivante e coinvolgente, è stato organizzato un mega-spettacolo al sabor-latino con quattro ballerine professioniste: la splendida argentina Belen Carreras, una delle più quotate performer di tutta la Romagna, la modella e ballerina brasiliana Eliane Festa (un tornado di seduzione in salsa sudamericana), l’italo-ungherese Daniela Andreani – in arte “Dudù” – sangue magiaro nelle vene ma energia “caliente” quando si scatena sui tacchi e, direttamente da Salvador De Bahia, la “regina del samba” Rubia Maia Maravilha.

Toccherà a loro aprire, poco prima delle 9, l’edizione 2023 del “Garrett Contest”. Il quartetto si esibirà nuovamente dopo la prima sessione di gare (attorno a mezzogiorno) e, nel pomeriggio, poco prima delle premiazioni finali.

Oltre ad esibirsi, le “detectorine” avranno – come da tradizione – anche il compito pestifero di “disturbare” i 250 concorrenti sul campo gara. Un diversivo per ricordare il vero spirito del Garrett Contest che, al di là della classifica finale, è prima di tutto un’occasione di aggregazione all’insegna del divertimento e del buon umore.

Info www.garrettcontest.it