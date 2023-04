Arriva il Giro d’Italia: a Sala si rifanno le strade

La Provincia ha così dato corso ai lavori di asfaltatura a Sala, a partire dalla rotonda di via Campone dove sono presenti le telecamere di controllo, in direzione centro. Per poi proseguire su un lungo tratto di via Stradone, compresa la strada provinciale 123.

Strade queste che senza questi lavori erano impraticabili per i ciclisti visto che presentavano già da tempo tratti usurati, anche per via del passaggio dei mezzi pesanti per raggiungere la via Emilia e via San Pellegrino in direzione Villalta.