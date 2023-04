Metal detector, va a Forlimpopoli il 7° “Garrett Contest

Va a Forlimpopoli la settima edizione del “Garrett Contest, la più importante gara europea di metal-detector che si è svolta oggi in piazza Costa a Cesenatico. Dopo quattro manche e due semifinali, nell’atto conclusivo della rassegna, Simone Montaletti – con 26 target raccolti – si è imposto nella finalissima davanti a Giovanni Zoboli (24 gettoni) e a Giorgio Uguccioni, che si è aggiudicato il terzo gradino del podio vincendo lo “spareggio” ad estrazione con Cosimo Caragiuli che, come lui, aveva messo in saccoccia 21 target. Al 5° posto, sempre per sorteggio, Franco Montaletti (padre del vincitore Simone) ha preceduto Christian Pamico.

Questi dunque gli esiti una grande giornata consacrata all’hobby del metal-detector, che ha portato a Cesenatico oltre 250 appassionati provenienti da tutte le regioni italiane.