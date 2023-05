Centri estivi, oggi scade il termine per le iscrizioni

Le sedi dei centri sono nella scuola materna di Villamarina in via Litorale Marina 170 per i piccoli; il Parco giochi estivo per i bambini delle elementari allestito nella scuola di Villamarina, dove c’è anche il Centro estivo adolescenti per le ragazze ed i ragazzi delle scuole medie. In sostanza i centri sono tutti organizzati nella struttura situata nel Polo scolastico a Villamarina monte.

Complessivamente i posti a disposizione sono 160. I Centri estivi comunali in luglio e agosto saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17, con il servizio del pranzo incluso. I bambini disabili avranno un’assistenza individuale ed anche quest’anno l’Amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto per tutti i partecipanti che ne abbiano fatto richiesta.