Cyber security e Intelligenza artificiale

L’azienda romagnola nacque nel 2001 dall’estro di Francesco Collini, conosciuto non solo per le sue capacità informatiche ma anche per le sue ottime doti comunicative nei media.

Lo staff giovane ed estremamente competente guidato da Collini progetta, realizza e commercia da Cesena la piattaforma di sicurezza in Cloud utilizzata oramai in tutto il mondo, la quale vanta oggi statistiche da primato mondiale in qualità del servizio (in base ai rilievi del benchmark di riferimento nel settore (dnsperf.com).