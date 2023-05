Janet Fischietto: “A Rimini il mio omaggio a Fellini”

Femme fatale come Greta Garbo, ribelle come Marlene Dietrich, a volte melanconica come Judy Garland ed algida come Ava Gardner, ma in fondo morbida e “sciantosa” come la Bardot.

E’ un’emblema di carnalità ma sembra uscita da un’antica locandina di Pigalle Janet Fischietto, protagonista venerdì prossimo (5 maggio) al Mamì Bistrot della serata de “Les Folies”, la rassegna di cabaret che, anche quest’anno, ha portato nel teatrino di Rivabella (Rn) le più celebrate artiste del mondo (il calendario si chiuderà il 9 giugno con la 33ª serata!).

E’ la prima volta che la “diva del burlesque” (originaria della Brianza) si esibisce a Rimini, “una città – dice – che ho sempre avuto nel cuore soprattutto per il mio grande amore per Federico Fellini. Non a caso, il mio nome d’arte deriva proprio dal clown ‘Fischietto’, il personaggio iconico del suo film del 1970”.