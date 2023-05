A Cesenatico nasce il Terzo Polo

“Per raggiungere questi scopi serve modificare il Pug, appena approvato, in modo che i privati e imprenditori siano concretamente incentivati ad intervenire, per rinnovare e migliorare la propria offerta turistica – spiegano dal Terzo Polo – Crediamo che gli alberghi, al netto delle nuove forme di ospitalità, siano ancora un asset determinante per il turismo di Cesenatico; per favorire la ristrutturazione degli stessi occorre prevedere significativi incentivi volumetrici, da sviluppare in altezza. Chiediamo la piena applicazione della legge regionale sulla rigenerazione, e di applicarla nello spirito più ampio e innovativo della legge stessa, quindi non porre troppi vincoli e freni agli interventi sugli edifici esistenti, specialmente sulle strutture alberghiere: l’attuale Pug, in primis per le strutture turistiche, non recepisce lo spirito vero della Legge regionale e pone lacci e lacciuoli al recupero degli edifici esistenti miranti al miglioramento sismico e di risparmio energetico”.