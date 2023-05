Con 11 voti favorevoli della maggioranza (Pd-Cesenatico Civica) e 5 contrari della minoranza (Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega) il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2022 del Comune che quest’anno consente di utilizzare 2 milioni e 300mila euro.

Il risultato d’amministrazione chiude con un risultato positivo di un milione, 27mila e 519 euro, che sarà utilizzato nella gestione corrente per sport, turismo e cultura, e per mettere in sicurezza il bilancio 2023 con l’eliminazione della quota di oneri di urbanizzazione oggi appostata nella parte corrente per 700mila euro.