Ubriachi al volante, fioccano le denunce

Un ulteriore deferimento in stato di libertà è stato emesso per un 31 enne che ha provocato un incidente stradale alla guida della propria autovettura, risultato positivo con tasso alcolemico di g./l. 1,47. La patente di guida gli è stata ritirata, l’autovettura affidata a soccorso stradale.

Un 31enne, invece, controllato in via Dei Mille, a bordo della propria autovettura, si è addirittura rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Per lui patente ritirata e autovettura affidata al soccorso stradale di zona.

Per soggiorno illegale nel territorio dello Stato è stato denunciato in stato di libertà un 35enne straniero controllato in via Vespucci (l’uomo è risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Cuneo il 17 maggio scorso).