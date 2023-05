Un rinnovo senza rivoluzioni per la Consulta del volontariato e delle associazioni di Cesenatico Odv.

L’assemblea elettiva (presente anche l’assessore con deleghe al Volontariato Mauro Gasperini), dopo il mandato dell’ultimo triennio, ha confermato per la carica di presidente Catia Sasselli per Piccolo Mondo Odv; Franco Zedda per Associazione la Maison de la joie Odv, in qualità di vicepresidente; Rina Andreani per Amici della Ccils Odv; Sara Bertani per Associazione sostenitori vigili del fuoco Cesenatico Odv; e Leonardo Zavalloni per Fondazione la nuova famiglia Onlus.