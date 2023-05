Allerta “rossa” sulla costa, ma è l’ennesimo abbaglio

Peccato che ieri, a Cesenatico e dintorni, splendesse un sole da tintarella ed anche oggi il cielo non sembra promettere nulla di minaccioso.

Le condizioni critiche si sono verificate semmai nella giornata di martedì e, in quel caso, l’allerta era stata arancione. Già in serata, però, i fenomeni in riviera erano andati gradualmente attenuandosi, per cui quella nuova allerta rossa pareva molto strana, la classica “velina” precauzionale dopo gli ingenti danni registrati, in particolare, qualche ora prima nell’entroterra ravennate.