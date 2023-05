Arrivano gli “Archimede”: si aprono le Olimpiadi di Matematica

Si tratta di una rassegna di tre giorni che comprende anche le finali nazionali a squadre. I partecipanti comprendono, in particolare, 175 ragazze per la sesta edizione della gara a squadre femminili, 840 tra ragazze e ragazzi per la ventiquattresima edizione della gara a squadre miste e 301 ragazze e ragazzi per la trentanovesima edizione della gara individuale.

La competizione – riservata ai ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado) – prevede la risoluzione di problemi matematici elementari. Lo scopo della manifestazione, le cui varie fasi italiane sono curate dall’Unione Matematica Italiana (UMI) su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare ai ragazzi una matematica diversa e più interessante di quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.