Taglio del nastro per la Ciclovia del Pisciatello

Il progetto complessivo prevedeva la realizzazione di 8,3 chilometri da aggiungere ai 6,7 chilometri già esistenti, per un percorso totale di 15 km. Nel novembre 2021 è stato inaugurato ufficialmente il primo tratto di 3,75 chilometri che collega Macerone a Sala, sono state realizzate due passerelle ciclopedonali, una sul corso d’acqua Olca e l’altra sul il fiume Pisciatello e in seguito è stato completato anche il tratto dalla rotonda della Gnaffa fino a via Canale Bonificazione e poi fino a via Cantalupo, con l’installazione di staccionate. Nelle ultime settimane sono state posate le ultime passarelle e la cartellonistica.