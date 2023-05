Al NOI Lounge Music Club Alice Pignagnoli presenta il libro “Volevo solo fare la calciatrice”

Alice è una bambina vivace e curiosa, che ha un sogno: diventare calciatore. Sì, perché le bambine, a metà degli anni Novanta in Italia, “non possono giocare a calcio”. Glielo dicono tutti, glielo impongono i genitori, ma come Alice stessa ricorda: “Da qualche parte in giro per il Paese, le femmine giocavano a calcio e lo facevano come i maschi, con gol in acrobazia, colpi pregiati, magliette con i numeri e scudetti cuciti sul petto. Nessuna di loro si era sentita ‘sbagliata’ nel correre dietro a un pallone e io non dovevo mollare”. E allora lei è disposta anche a essere “Alicio”, a scontrarsi con la famiglia, a scegliere la scuola per la squadra di istituto, a lasciare casa per un ingaggio modestissimo, pur di coronare il suo sogno, a modo proprio, fino a giungere sulle prime pagine dei giornali: un contratto rinnovato al settimo mese di gravidanza e un rientro in campo a 100 giorni dal parto cesareo.

Quindi questa è una storia a lieto fine? Non proprio. Alla notizia della seconda gravidanza, la società calcistica di appartenenza decide di interrompere il pagamento di ogni emolumento, così disconoscendo il lavoro e gli sforzi in cui Alice si era profusa fino ad allora.