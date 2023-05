Centri estivi, mensa e nido, le agevolazioni

Contributi per i centri estivi

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione di graduatoria distrettuale per l’assegnazione di contributi a sostegno dei costi di frequenza dei centri estivi che abbiano aderito al progetto contrasto alle povertà educative e vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna per il periodo giugno-agosto 2023. Le famiglie interessate con Isee 2023 – o, in alternativa Isee 2022 o Isee corrente – non superiore a € 24.000,00 possono presentare domanda entro le ore 13.00 di martedì 30 maggio 2023 esclusivamente utilizzando credenziali SPID, oppure CIE o CSN.