Giro d’Italia, le modifiche alla viabilità

Il dettaglio delle chiusure

Le vie interessate saranno chiuse al pubblico dalle 8 alle 18 di domenica 14 maggio. Qualora le condizioni di gara lo permettessero, si procederà anche alla riapertura anticipata.

Ecco le vie interessate: via Rigossa (da via Fenili a via Fiorentini); via Fiorentina (da via Rigossa a via Canale Bonificazione); via Canale Bonificazione (da via Fiorentina a via Pisciatello); via Pisciatello (da via Canale Bonificazione a via Campone); via Campone (da via Piscatello a via Stradone); via Stradone (da via Campone a via Capannaguzzo).

Queste vie saranno chiuse al traffico per qualunque tipo di veicolo, fatta eccezione per i mezzi di soccorso del 115 e del 118. La cittadinanza è pregata di prestare attenzione e non parcheggiare i veicoli in sosta sul percorso.