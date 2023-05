Nick the Nightfly, la voce di “Monte Carlo Nights”, al NOI Lounge Music Club

Venerdì 12 e sabato 13 maggio (ore 21.30) andrà in scena un concerto che sarà un viaggio in musica: dall’Italia al Brasile, passando per Parigi fino ad arrivare a New York, senza scordare la Scozia, la terra di provenienza di Nick.

Il celebre speaker radiofonico, l’inconfondibile voce di “Monte Carlo Nights”, vestirà i panni, altrettanto apprezzati a livello internazionale, di jazzista, portando a Cesenatico il suo sound sofisticato. Nu-soul, contemporary jazz, world music e new age sono il suo pane quotidiano e tra le numerosissime superstar che ha incontrato fioccano artisti del calibro di Sting, Pat Metheny, Brian Eno, Peter Gabriel e Caetano Veloso.

Line Up: Nick The Nightfly voce e ukulele, Amedeo Ariano batteria, Claudio Colasazza pianoforte, Francesco Puglisi basso, Jerry Popolo sassofono.