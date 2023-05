Ravenna, tenta di sfregiare la compagna con l’acido

Un 35enne originario di Altamura (Bari), ma residente a Lugo di Romagna e operaio in una ditta idraulica della zona, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di avere inseguito martedì scorso (2 maggio) la compagna, una barista 32enne nata a Ferrara, e di averle lanciato acido solforico dopo una lite in auto.

L’uomo – che ha precedenti tra gli altri per rapina, atti persecutori, lesioni e violenza privata – dovrà rispondere di tentato sfregio permanente, aggravato dall’uso del mezzo insidioso (per lei prognosi di 25 giorni per ustioni multiple) e dai futili motivi.