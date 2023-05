Maltempo, il problema non è la pioggia ma… le fogne

A Cesenatico ieri, a parte qualche rallentamento nel sottopasso di viale Trento, situazione difficile solo a Valverde dove, tuttavia, più dell’allerta arancione, preoccupa lo stato inagibile di parte del sistema fognario che va puntualmente in tilt ogni qual volta la pioggia cade per più di qualche ora. Una situazione ormai arcinota che anche ieri ha reso necessaria la chiusura temporanea al traffico di via Melozzo da Forlì, via Mengoni, via Bernini, via Caracci, via Tiziano e di parte del lungomare Carducci.