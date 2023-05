Novità del decreto lavoro

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Bonus fino al 60% per assumere Giovani

In Italia il 19% dei giovani fra 15 e 29 anni non studia e non lavora: è la platea dei cosiddetti Neet (Neither in employment nor in education and training), circa 1,6 milioni.

Per favorire l’assunzione di questi ragazzi, il decreto lavoro (Dl 48/2023) istituisce un incentivo ai datori, valido per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, pari al 60% della retribuzione mensile lorda. Il bonus vale per 12 mesi.

I giovani porteranno in dote l’incentivo se avranno determinati requisiti:

età sotto i 30 anni,

non essere inseriti in corsi di studio o formazione,

essere registrati al Programma operativo nazionale «Iniziativa occupazione giovani».

I datori di lavoro dovranno chiedere il bonus all’Inps, in via telematica, e lo percepiranno tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.