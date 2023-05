Sabato in piazza Costa il raduno delle “Vespe Bacchetta”

Sabato in piazza Andrea Costa si terrà un’esposizione en plein air con annunciati una cinquantina di esemplari. I partecipanti provengono da Germania, Austria, Svizzera e Italia. L’itinerario che parte (ore 9.30) e arriva in piazza Costa prenderà le mosse di buon ora per dirigersi verso le colline riminesi. Passando per Savignano proseguirà per Ponte Verucchio, Pietracuta, San Leo e ritorno.