Sala, entrano nel vivo i lavori per il nuovo ponte di via Vetreto

“La sinergia ed i buoi rapporti con il Comune di Cesena – spiega in una nota il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli – ci permettono di intervenire su questo ponte e di fornire così risposte ai cittadini che ce lo hanno chiesto. Si tratta di una delle priorità del nostro territorio. Questi lavori sono strategici per il forese e ci consentiranno di intervenire anche sul fronte della sicurezza stradale, apportando delle migliorie in via Vetreto, per i residenti e per tutte quelle persone che transitano per lavoro o altre necessità in questo tratto della via”.