Spiaggia, tutte le novità. Sì al bagno con i cani

Vengono confermate le distanze di 12mq tra gli ombrelloni, per le zone di Valverde, Villamarina e Ponente, soggette a particolari condizioni territoriali e di erosione della spiaggia, le distanze sono ridotte, con l’obbligo di garantire almeno 11mq per ogni ombrellone. Viene confermato il divieto di fumo, e la filosofia plastic-free della spiaggia.

L’ordinanza

È confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore. Al fine di garantire la sicurezza e incolumità pubbliche nell’arenile, assicurando una vigilanza più efficace, gli stabilimenti balneari dovranno mantenere in esercizio l’illuminazione esterna in orario notturno e più precisamente dalle 01.00 alle ore 05.00 di sabato, domenica e festività infrasettimanali nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023.