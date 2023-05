Torna Spiagge pulite, ecco la top ten dei rifiuti

TOP TEN DEI RIFIUTI SPIAGGIATI

Tre quarti dei rifiuti monitorati appartengono a 10 categorie di oggetti: al primo posto troviamo i pezzi di plastica (tra 2,5 cm e 50cm) che compongono il 30,9% del totale dei rifiuti campionati. Seguono sul podio i cotton fioc in plastica (11%) e le reti o sacchi per mitili o ostriche (calze) (10,3%)

BEACH LITTER 2023: RIFIUTI MONOUSO IN PLASTICA

Rispetto ai rifiuti di plastica raccolti, gran parte è costituito dai 10+1 oggetti considerati nella SUP (Single Use Plastics), la Direttiva europea che si pone come obiettivo quello di ridurre l’uso delle plastiche monouso, non biodegradabili e non compostabili, e che da gennaio 2022 è applicata in Italia.

Anche quest’anno i cotton fioc in plastica e le calze per mitili o ostriche sono la tipologia di rifiuti relativa alla “categoria SUP” più trovata in assoluto sulle spiagge emiliano-romagnole campionate dai volontari di Legambiente – ben 435 volte.

Relativamente all’ambito mono-uso alimentare, i bicchieri di plastica rappresentano il 3,5% del totale raccolto. Le buste, sacchetti e manici rappresentano un 3% del totale raccolto, quest’ultime ancora presenti sulle spiagge italiane nonostante il bando esistente dal 2013 nel nostro Paese che ha comunque permesso una riduzione nell’uso di sacchetti del 55% ed infine.

