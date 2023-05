Cesenatico è bandiera blu anche per il 2023

Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura.

Vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti Europei ottenuti e volti alla mobilità sostenibile e con finalità ambientali come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i trasporti pubblici.

Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera Blu sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal Programma.



La Bandiera Blu

La Bandiera Blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli, del Vicesindaco Lorena Fantozzi e dell’Assessore Gaia Morara

«La Bandiera Blu è diventato un riconoscimento che Cesenatico conferma da oltre trent’anni ma non possiamo e non dobbiamo darlo per scontato. Bisogna sempre celebrare questo ottimo risultato, raggiunto grazie al lavoro dei tecnici comunali che ringrazio, dell’Amministrazione ma anche dei cittadini e degli imprenditori del nostro tessuto economico», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

«Siamo onorati di questo riconoscimento e felici di avere una certificazione dal punto di vista ambientale di quella che è la nostra offerta turistica. Cesenatico è confortevole, accogliente e anche green. Ci permette a Cesenatico di contare su un riconoscimento prestigioso e di attrattiva ma anche ricco di contenuti e significati», il commento della vicesindaco Lorena Fantozzi.