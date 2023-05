Dal 16 maggio in piazza Costa i Mondiali di Beach Tennis

PRESENTATI A CESENATICO GLI ITF BEACH TENNIS WORLD CHAMPIONSHIPS 2023

L’attesa manifestazione, in programma dal 16 al 20 maggio all’Arena Beach del comune romagnolo, è stata presentata oggi alla presenza delle istituzioni comunali, regionali e della FITP

CESENATICO, 11 maggio 2023 – Oggi, presso il Palazzo del Turismo di Cesenatico, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale degli ITF Beach Tennis World Championships 2023, l’attesa competizione, che dal 16 al 20 maggio, promette di scaldare – ancora una volta – i cuori di una vasta platea internazionale di appassionati. L’Arena Beach di Piazza Costa, location dell’evento, è un vero e proprio fiore all’occhiello della città ed è pronta ad accogliere, nella sua tribuna da 1.200 posti sul campo centrale, una media di quasi 4.000 spettatori per tutta la settimana di gare, con tanto di impianto di illuminazione appena potenziato, per uno spettacolo che andrà avanti anche in notturna nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico:

“Come amministrazione comunale e comunità di Cesenatico siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo evento. I ringraziamenti vanno agli sponsor, oltre che alla Regione e alla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ci sta supportando. Una competizione del genere aggiunge un elemento di grande qualità al nostro territorio. Non solo nell’offerta di eventi sportivi, dando l’importanza che merita alla nostra Arena Beach – che per l’occasione è stata ulteriormente potenziata – ma inaugurando di fatto la stagione balneare con un evento vettore di turismo locale e internazionale. Un valore aggiunto per tutti”.

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica del Presidente della Regione Emilia- Romagna:

“Oltre a portare i miei saluti e ringraziamenti, desidero porre l’accento sostanzialmente su tre cose. In primis, il grande investimento sullo sport nazionale ed internazionale che continua a contraddistinguere l’Emilia-Romagna. Basti vedere cosa accade in Regione nei prossimi dieci giorni: il MotorValley Fest, la tappa crono del Giro d’Italia, il Gran Premio di Formula 1 a Imola e gli ITF Beach Tennis World Championships. Sono eventi di portata mondiale di cui si può solo immaginare il reale movimento turistico e sportivo che ci sarà in regione, proveniente da ogni parte del mondo. In secondo luogo, la valorizzazione del beach tennis. La spiaggia è una piazza aperta nel quale lo sport trova una propria dimensione, autonoma e appassionante. In questi termini, gli ITF Beach Tennis World Championships e i Campionati Italiani Assoluti a Cervia, a settembre, fungono da apertura e chiusura di una grande estate di sport in spiaggia, in cui il beach tennis è protagonista. Infine, il rapporto con la FITP, sempre più stretto e collaborativo, che sta portando incalcolabili effetti benefici vicendevoli. L’organizzazione della Coppa Davis a Bologna ne è l’esempio più lampante, a cui ora si affiancano i Mondiali di beach tennis, che si inseriscono in un quadro articolato e virtuoso”.