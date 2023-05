Betobahia: “Con Ciapa la galeina avrei potuto arricchirmi ma…”

Nel 2016 uscì il libro intitolato “Ciapa la galeina – Missione Romagna, viaggio artistico fra italia e Brasile” (Nuanda editrice), una sorta di biografia artistica di Betobahia. Nell’occasione il famoso giornalista bolognese del Tg5 Gianluigi Armaroli scrisse la prefazione del Libro che si trova in vendita nelle librerie online.

Nel frattempo è gia uscita la nuova canzone candidata a tormentone dell’estate 2023 dal titolo “Super Tayfun – Hallo Rudy Ghema Ghema!!!” e le celebrazioni per il ventennale di “Ciapa la galeina” proseguiranno sulla riviera romagnola per tutto il 2023 con una tournée nelle più importanti località turistiche romagnole, portando balli, musica, divertimento e la rituale spregiudicata allegria del vulcanico cantautore di San Mauro Mare.

Alberto Pazzaglia, in arte “Betobahia”, è considerato il Re dei Tormentoni delle spiagge romagnole.

La canzone, editata dalla casa discografica Baccano di Savignano sul Rubicone – ha dichiarato oltre 600.000 copie stampate fra cd originale, compilation e cover.

“Sono nato col pollaio sotto casa – ricorda Beto – i miei genitori avevano le galline, quelle rosse da uova e io, da bambino, non avevo playstation, smartphone o altri intrattenimenti moderni. Dunque, per giocare e divertirmi c’era il pollaio, dove facevo pascolare le galline in giro per l’orto e per il cortile. Ma la cosa più divertente e genuina era quando le sentivo cantare… quello era il segnale inequivocabile che la gallina aveva appena depositato l’uovo caldo. A quel punto, correvo nel pollaio, prendevo l’uovo e gli facevo due fori all’estremità e poi me lo bevevo direttamente ancora caldo. Era una dose di energia pura, un concentrato esplosivo di vitamine. Ed è grazie a quella pozione naturale che sono diventato un ‘romagnolo doc’. Bere l’uovo appena fatto dalla gallina era un po’ come per Asterix ed Obelix bere la pozione magica. In questo caso, invece, a forza di bere le uova fresche, io sono diventato Beto Bahia”.

“Da quanto ho iniziato a strimpellare la chitarra, scrivo canzoni in italiano ma soprattutto in dialetto e, per pura magia, sono riuscito a scrivere la canzone filastrocca in dialetto romagnolo al momento più famosa nel mondo”.

“Se in questi 20 anni avessi percepito tutti i diritti autorali di ‘Ciapa la Galeina’ in base al volume di ascolti reali e alla programmazione SIAE, credo che sarei diventato già milionario. Forse avrei già guadagnato, solo di diritti, oltre 2 milioni di euro. Ma purtroppo non è così e mi sono dovuto accontentare di molto meno. In ogni caso non ho davvero nulla da recriminare e, anzi, ci tengo sempre a ringraziare la SIAE, che è una società sana e consolidata che tutela e protegge e i diritti d’autore di tantissimi artisti e fa sì che ne vengono riconosciuti tutti i compensi. Chiaramente, quando si creano grandi successi musicali come può essere anche Ciapa la galeina, diventa poi complicato monitorare tutti i passaggi e poter far tesoro di tutti i diritti d’autore. Ma questo è anche un piccolo prezzo da pagare per aver avuto la fortuna di creare un grande successo”.